Informazioni su CrystalMine CRYSTAL
CrystalMine is a science fiction-themed NFT strategy game full of futuristic and adventurous spirit. In this game, players will command workers and spaceships to cross the vast galaxy in search of the mysterious and precious mineral - $Crystal. This mineral is not only a source of energy for life in the universe, but also the key to your survival, development and profit in this world.
Vision of the game
CrystalMine aims to become one of the most influential science fiction games on the blockchain. We hope to bring players not only a game experience with strong strategy and playability, but also a sense of immersion in deep participation in the metaverse:
Economia del token di CrystalMine (CRYSTAL): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di CrystalMine (CRYSTAL) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token CRYSTAL che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token CRYSTAL possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
