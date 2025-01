Che cos'è CryptoZoo (ZOO)

An autonomous ecosystem where ZOO owners breed, collect and trade exotic hybrid animals via NFTs! The team consists of experts from across the field including Logan Paul, an NFT and Pokemon obsessive.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa CryptoZoo (ZOO) Sito web ufficiale