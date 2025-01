Che cos'è CryptoCoinHash (CCH)

CCH (CryptoCoinHash) is a unique cryptocurrency with its dedicated blockchain network, powered by the secure SHA-256 hashing algorithm. Its primary purpose is to facilitate token creation through CounosCore, a blockchain framework derived from Omnilayer. CCH is available for trading on various reputable platforms such as dex-trade, Nanu.digital, ACDX.Cash, and purcow.io, offering users a versatile and reliable medium for digital asset management and exchange.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!