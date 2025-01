Che cos'è CRABBY (CRAB)

CRABBY pays homage to the artist Matt Furie, and his book The Night Riders. Crabby is the villain in the book, whom chases the book characters around. The team handles social accounts for the coin, contributing to and deciding the direction of the CRAB marketing wallet, and the general path of growing a token.

