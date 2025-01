Che cos'è CopXToken (COPX)

COPX DAO (Decentralized Autonomous Organization) is a community-driven governance model within the COPX.AI ecosystem, designed to empower users by giving them direct influence over the platform’s development and key decisions. COPX DAO operates on the principles of transparency, decentralization, and community engagement, allowing token holders to participate in voting on proposals, strategic directions, and operational changes.

