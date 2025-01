Che cos'è Cope Token (COPE)

$Cope is a token built on the Solana Blockchain. Born as a memecoin, its goal is to onboard more users as possible. Obtained from airdrops of solana NFT collection, can be used to raffle and auction nfts, play casino, mint nft and can be obtained in exchange of burning nfts and tokens. $Cope is the pillar of the $Cope Ecosystem and with his community and social presence aim to obtain the lead on the Solana meme space.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Cope Token (COPE) Sito web ufficiale