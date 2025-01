Che cos'è Cope Coin (COPE)

What is the project about? COPE is a community based token, for those who are coping on being early on a project, had fomo, missed an entry, or are coping with losses. What makes your project unique? We are 100% community with a renounce contract. All work is done by community members. History of your project. We launched over 70+ days ago. What’s next for your project? Building the community, launching NFTs, and other utilities. What can your token be used for? It can be used to hodl and trade.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Cope Coin (COPE) Sito web ufficiale