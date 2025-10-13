Economia del token e analisi del prezzo di Company (COMPANY)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Company (COMPANY), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 100.46K $ 100.46K $ 100.46K Fornitura totale: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Fornitura circolante: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 100.46K $ 100.46K $ 100.46K Massimo storico: $ 0.00112961 $ 0.00112961 $ 0.00112961 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00010049 $ 0.00010049 $ 0.00010049