Economia del token e analisi del prezzo di Colony Avalanche Index (CAI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Colony Avalanche Index (CAI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M Fornitura totale: $ 44.46K $ 44.46K $ 44.46K Fornitura circolante: $ 44.46K $ 44.46K $ 44.46K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M Massimo storico: $ 659.84 $ 659.84 $ 659.84 Minimo storico: $ 31.6 $ 31.6 $ 31.6 Prezzo attuale: $ 37.84 $ 37.84 $ 37.84