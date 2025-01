Che cos'è Cloudbric (CLBK)

Cloudbric started as an in-house venture of Penta Security Systems, Inc., South Korea's no. 1 enterprise web and data security vendor, and currently protects close to 10,000 members, 50+ global partners, and features over 25 data centers around the world. Cloudbric looks to bridge the gap between cybersecurity and artificial intelligence through this project.

