Che cos'è Chrystal (CHRYSTAL)

Chrystal, the venerable elder of Freedom Farm, left us on March 7, 2024. She was not only the oldest but also a dear friend to Cheyenne, sharing countless moments of companionship. Now, we believe she has reunited with her dear friends Pnut and Fred in a better place. Please join us to honor her memory, reflect on her life, and continue her legacy by contributing to the well-being of all the animals at Freedom Farm. Let's come together to celebrate Chrystal's life and enhance the lives of those who remain.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Chrystal (CHRYSTAL) Sito web ufficiale