Economia del token e analisi del prezzo di Chrema Coin (CRMC)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Chrema Coin (CRMC), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 8.63M $ 8.63M $ 8.63M Fornitura totale: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Fornitura circolante: $ 10.99M $ 10.99M $ 10.99M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 39.24M $ 39.24M $ 39.24M Massimo storico: $ 5.02 $ 5.02 $ 5.02 Minimo storico: $ 0.432032 $ 0.432032 $ 0.432032 Prezzo attuale: $ 0.784829 $ 0.784829 $ 0.784829