Che cos'è CHOWIE (CHOWIE)

CHOWIE is a project centered around a customizable digital companion – an AI-driven 'infinite dog' that can transform into anything imaginable. Through advanced AI tools, users can create tailored scenarios and interactive experiences with CHOWIE, providing endless possibilities for creativity, engagement, and personalization. The project aims to blend entertainment with unique user interactions, giving digital ownership new meaning and value.

Risorsa CHOWIE (CHOWIE) Sito web ufficiale