Il prezzo in tempo reale di Chili Coin oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi CHI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di CHI su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Chili Coin oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi CHI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di CHI su MEXC ora.

Maggiori informazioni su CHI

Informazioni sul prezzo di CHI

Whitepaper di CHI

Sito web ufficiale di CHI

Economia del token di CHI

Previsioni del prezzo di CHI

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Chili Coin

Prezzo di Chili Coin (CHI)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in CHI:

$0.00083001
$0.00083001$0.00083001
0.00%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Chili Coin (CHI)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:16:57 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Chili Coin (CHI) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00131437
$ 0.00131437$ 0.00131437

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-6.89%

-6.89%

Il prezzo in tempo reale di Chili Coin (CHI) è --. Nelle ultime 24 ore, CHI ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di CHI è $ 0.00131437, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, CHI è variato del -- nell'ultima ora, del -- nelle 24 ore e del -6.89% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Chili Coin (CHI)

$ 4.88M
$ 4.88M$ 4.88M

--
----

$ 83.00M
$ 83.00M$ 83.00M

5.88B
5.88B 5.88B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di Chili Coin è $ 4.88M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di CHI è 5.88B, con una fornitura totale di 100000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 83.00M.

Cronologia dei prezzi di Chili Coin (CHI) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Chili Coin a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Chili Coin in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Chili Coin in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Chili Coin in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0--
30 giorni$ 0-24.52%
60 giorni$ 0-20.59%
90 giorni$ 0--

Che cos'è Chili Coin (CHI)

Developing the world’s first global, frictionless, loyalty coin for shoppers.

Introducing the Chili Coin (CHI) More than a decade in the making, the Chili Coin is a purpose-built, on-chain loyalty token designed for the next generation of digital rewards. We first tested a token in December 2017 which we learned was too early for the ecosystem. Now, with clearer regulations, robust infrastructure and growing public awareness, the timing is perfect. Brands need: • A simple, consumable token that feels like a reward and lives on-chain • Flexible engagement tools—open or closed loop, gamified by agencies, brands or distributors • Modern loyalty experiences that go beyond coupons and rebates • A unified solution for managing rewards across partners and IP holders

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Chili Coin (CHI)

Whitepaper
Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Chili Coin (USD)

Quanto varrà Chili Coin (CHI) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Chili Coin (CHI) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Chili Coin.

Controlla subito la previsione del prezzo di Chili Coin!

CHI in valute locali

Economia del token di Chili Coin (CHI)

Comprendere l'economia del token di Chili Coin (CHI) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token CHI!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Chili Coin (CHI)

Quanto vale oggi Chili Coin (CHI)?
Il prezzo in tempo reale di CHI in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da CHI in USD?
Il prezzo attuale di CHI in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Chili Coin?
La capitalizzazione di mercato per CHI è $ 4.88M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di CHI?
La fornitura circolante di CHI è 5.88B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di CHI?
CHI ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00131437 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di CHI?
CHI ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di CHI?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per CHI è -- USD.
CHI salirà quest'anno?
CHI potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di CHI per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:16:57 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Chili Coin (CHI)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,423.50
$111,423.50$111,423.50

+0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,944.42
$3,944.42$3,944.42

+0.29%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05747
$0.05747$0.05747

-16.22%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.4860
$7.4860$7.4860

+1.96%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.60
$194.60$194.60

+1.41%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,423.50
$111,423.50$111,423.50

+0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,944.42
$3,944.42$3,944.42

+0.29%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6017
$2.6017$2.6017

+0.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.60
$194.60$194.60

+1.41%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19691
$0.19691$0.19691

+0.34%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000114
$0.000000000000114$0.000000000000114

+14.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.104609
$0.104609$0.104609

+13,847.86%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5300
$0.5300$0.5300

+2,020.00%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5300
$0.5300$0.5300

+2,020.00%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.048126
$0.048126$0.048126

+91.27%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000174
$0.0000000000000000000174$0.0000000000000000000174

+58.18%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000718
$0.0000000000718$0.0000000000718

+55.74%

Logo Truvia

Truvia

TRUVIA

$0.00004230
$0.00004230$0.00004230

+33.56%