Economia del token e analisi del prezzo di Catheon Gaming (CATHEON)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Catheon Gaming (CATHEON), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 126.03K $ 126.03K $ 126.03K Fornitura totale: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Fornitura circolante: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 787.55K $ 787.55K $ 787.55K Massimo storico: $ 0.0200027 $ 0.0200027 $ 0.0200027 Minimo storico: $ 0.00006265 $ 0.00006265 $ 0.00006265 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0