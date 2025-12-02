Economia del token e analisi del prezzo di Catalyse AI (CAI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Catalyse AI (CAI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 336.87K $ 336.87K $ 336.87K Fornitura totale: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Fornitura circolante: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 336.87K $ 336.87K $ 336.87K Massimo storico: $ 0.12569 $ 0.12569 $ 0.12569 Minimo storico: $ 0.00180061 $ 0.00180061 $ 0.00180061 Prezzo attuale: $ 0.0033687 $ 0.0033687 $ 0.0033687