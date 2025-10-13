Economia del token di Candle TV (CANDLE)
Informazioni su Candle TV CANDLE
Candle.tv is a single channel livestreaming platform and a token launchpad. The livestream is a throwback to linear tv, one single invite-only channel that curates the best content creators.
The idea is to concentrate attention and energy to one channel, one launch.
The mission for Candle is to flip the script between culture & crypto. Candle introduces crypto’s own content platform to accelerate the creation and adoption of culture coins.
Economia del token di Candle TV (CANDLE): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Candle TV (CANDLE) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token CANDLE che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token CANDLE possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di CANDLE, esplora il prezzo in tempo reale del token CANDLE!
