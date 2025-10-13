Economia del token di Candle Cat (CANDLE)
Informazioni su Candle Cat CANDLE
Candle Cat is a meme coin. Candle Cat is the master of markets and the market maker. His army of red and green meme candles are linking bridge between all digitised assets. Launched by @Bull_BNB (X Influencer). 78% of the token supply was burnt to reward the community. We set the new meta. Other projects are following in our footsteps. Candle Cat was created as a lesson to all lazy devs. You no longer need to gamble on random meme coins that are likely a scam or rug. Candle Cat is neither of those, you are safe here. Community is everything and we value ours above all else, join us on the journey to VALHALLA...!!!
Economia del token di Candle Cat (CANDLE): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Candle Cat (CANDLE) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token CANDLE che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token CANDLE possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di CANDLE, esplora il prezzo in tempo reale del token CANDLE!
