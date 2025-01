Che cos'è Cadabra Finance (ABRA)

The first smart platform for multi-chain yields maximization and with truly deflationary ABRA token. What does Cadabra Finance do: 1. Boosts your yields, executing strategies, based on grouped assets and protocols. 2. Automatically reallocates your funds to more profitable options and performs auto-compounding. 3. Finds yield opportunities with the highest possible APY within multiple protocols and chains. 4. Automates your manual actions, saving both gas and your time. Truly deflationary mechanic for ABRA token. The specifics of the model imply that Cadabra protocol yearns from external protocols and accumulates value, putting the buying pressure on the ABRA price. 1. Cadabra finds yield opportunities with the highest possible APY within multiple protocols and chains. 2. All ABRA tokens are minted only once and distributed to the free market and available for trading. 3. All strategy profits go towards the buyback of the ABRA token, thereby stimulating its growth.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Cadabra Finance (ABRA) Whitepaper Sito web ufficiale