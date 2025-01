Che cos'è CACA (CACA)

The #jechiedanslaseine movement highlights the foolishness and hypocrisy of French politicians, with the Seine River symbolizing this outrage. La caca, the flag from the meme world, represents resilience and change. Legends some say $CACA from the Seine, others from the Élysée Palace or the Louvre. We believe it comes from the people. Like everyone, La caca starts pure but must navigate a dirty world. It offers humorous yet steadfast strength, challenging hypocrisy without violence. La caca, like toilet paper, is something everyone needs and loves. C'est la caca!

Risorsa CACA (CACA) Sito web ufficiale