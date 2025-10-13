Economia del token e analisi del prezzo di c8ntinuum (CTM)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per c8ntinuum (CTM), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 42.44M $ 42.44M $ 42.44M Fornitura totale: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Fornitura circolante: $ 824.93M $ 824.93M $ 824.93M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 45.73M $ 45.73M $ 45.73M Massimo storico: $ 0.11106 $ 0.11106 $ 0.11106 Minimo storico: $ 0.0080516 $ 0.0080516 $ 0.0080516 Prezzo attuale: $ 0.051442 $ 0.051442 $ 0.051442