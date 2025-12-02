Economia del token e analisi del prezzo di Business Coin (BUSINESS)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Business Coin (BUSINESS), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 532.51K $ 532.51K $ 532.51K Fornitura totale: $ 949.97M $ 949.97M $ 949.97M Fornitura circolante: $ 949.97M $ 949.97M $ 949.97M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 532.51K $ 532.51K $ 532.51K Massimo storico: $ 0.02849376 $ 0.02849376 $ 0.02849376 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00056681 $ 0.00056681 $ 0.00056681