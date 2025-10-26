Il prezzo in tempo reale di BULBUL2DAO oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BULBUL a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BULBUL su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di BULBUL2DAO oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BULBUL a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BULBUL su MEXC ora.

Il prezzo in tempo reale di BULBUL2DAO (BULBUL) è --. Nelle ultime 24 ore, BULBUL ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di BULBUL è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, BULBUL è variato del -- nell'ultima ora, del +0.14% nelle 24 ore e del +1.91% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

L'attuale capitalizzazione di mercato di BULBUL2DAO è $ 51.07K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di BULBUL è 1.00B, con una fornitura totale di 1000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 51.07K.

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di BULBUL2DAO a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di BULBUL2DAO in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di BULBUL2DAO in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di BULBUL2DAO in USD è stata di $ 0.

Oggi$ 0+0.14%
30 giorni$ 0-87.27%
60 giorni$ 0-92.50%
90 giorni$ 0--

BULBUL2DAO is a community-driven Web3 project that aims to explore and experiment with the future of crypto culture through real DAO operations. Focused on transparency, learning, and fun, the project supports on-chain governance, collaborative content creation, and community participation. It welcomes both crypto natives and newcomers, encouraging everyone to join as contributors, not just followers.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Quanto varrà BULBUL2DAO (BULBUL) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset BULBUL2DAO (BULBUL) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per BULBUL2DAO.

Quanto vale oggi BULBUL2DAO (BULBUL)?
Il prezzo in tempo reale di BULBUL in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da BULBUL in USD?
Il prezzo attuale di BULBUL in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di BULBUL2DAO?
La capitalizzazione di mercato per BULBUL è $ 51.07K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di BULBUL?
La fornitura circolante di BULBUL è 1.00B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di BULBUL?
BULBUL ha raggiunto un prezzo ATH di 0 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di BULBUL?
BULBUL ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di BULBUL?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per BULBUL è -- USD.
BULBUL salirà quest'anno?
BULBUL potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di BULBUL per un'analisi più approfondita.
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

