Che cos'è Bruce (BRUCE)

Meet Bruce, a self proclaimed martial arts expert named after his idol, Bruce Lee From an early age, he’s been captivated by Lee's philosophy and fighting style Bruce has dedicated himself to mastering martial arts while embodying the legendary spirit of his namesake $BRUCE began on Kaspa on November 3rd and went under a token sale on November 8th where it sold out in just 7 minutes! $BRUCE is one of the first KRC20 projects to be listed on an exchange

