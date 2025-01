Che cos'è BROKIE ON TON (BROTON)

Brokie Inu on TON symbolises hard core resilience. For all degens that have been rug pulled, liquidated trading on leverage by scam wicks, scammed by fraudulent crypto projects.Knocked down 7 times, get up 8, Brokies are not quitters and go again! The next meme coin or the next trade will take us to doggie Valhalla!It's a meme coin of a tenacious bulldog flippin burgers at McKeeDees.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa BROKIE ON TON (BROTON) Sito web ufficiale