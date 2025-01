Che cos'è Broccoli The Gangsta (BROC)

BROC is a meme token that leverages the popularity of Broccoli the Gangsta Meme that's already famous on Social Media. Built on the Solana blockchain, BROC is a content creation token with the purpose of entertainement through an animated series and NFTs. Utilities will be released later as stated on our roadmap, around revenue sharing of the profits of the explotation of the IP.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Broccoli The Gangsta (BROC) Sito web ufficiale