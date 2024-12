Che cos'è BoxBet (BXBT)

BoxBet, a decentralized betting bot on Telegram, blends elements from Unibot and stake.com to create a unique, community-driven sports betting space. Central to its design is the BXBT token, functioning as a governance tool while maintaining a deflationary nature through a buy-and-burn approach. Specifically, 30% of projected revenue is dedicated to monthly buy-backs and burns of $BXBT, reinforcing user influence and the project's sustainable growth. Currently in live beta, BoxBet prioritizes user engagement and collective evolution in its development journey.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!