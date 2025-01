Che cos'è boots (BOOTS)

Boots is a memecoin based on the lovable "kitten in boots" meme, which was expanded by the crypto community with its diverse, fun, and degenerative meme art that appeals to a wide audience. Boots represents the cute but fierce nature of crypto, and what it means to thrive in the space. Boots is a community takeover (CTO) after the original dev left, and is a sign of the passion and commitment of its large community.

