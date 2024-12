Che cos'è Boosted LUSD (BLUSD)

Chicken Bonds is a novel bonding mechanism to acquire protocol-owned liquidity (POL) for Liquity in a permissionless way. At the same time, it offers an amplified yield-earning and trading opportunity for LUSD holders. Chicken Bonds gamifies the LUSD Stability Pool yield by combining game-theoretic plays with Dynamic NFTs. These NFTs are a new and innovative concept as they change their visual representation based on the user's bonding actions and can be only acquired by participating in Chicken Bonds.

