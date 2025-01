Che cos'è Book of Lies (BOL)

The Book of Lies (BOL) is a cryptocurrency project based on Solana that aims to immortalize meme culture within the blockchain. The project is inspired by the Book of Meme which is famous for it's Daily GM's. The Book of Lies however, will post Daily Lies. Our followers will be able to identify with our daily lies, allowing them to engage, share, and comment everyday. This will help grow our community each and every day, one lie at a time!

Risorsa Book of Lies (BOL) Sito web ufficiale