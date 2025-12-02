Economia del token e analisi del prezzo di Book of Binance (BOOK)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Book of Binance (BOOK), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 414.67K $ 414.67K $ 414.67K Fornitura totale: $ 185.19M $ 185.19M $ 185.19M Fornitura circolante: $ 185.19M $ 185.19M $ 185.19M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 414.67K $ 414.67K $ 414.67K Massimo storico: $ 0.065647 $ 0.065647 $ 0.065647 Minimo storico: $ 0.00164839 $ 0.00164839 $ 0.00164839 Prezzo attuale: $ 0.00223982 $ 0.00223982 $ 0.00223982