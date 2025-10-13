Economia del token di Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Boochie by Matt Furie (BOOCHIE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Boochie by Matt Furie BOOCHIE
Meet $BOOCHIE by Matt Furie, the latest confirmed character in Matt's new book "Cortex Vortex" plus his profile picture on X!
Matt Furie’s New Book: Meet Boochie in Cortex Vortex Matt Furie, the creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, as revealed by his editor, @beuys_on_sale_, on Instagram. The project introduces a fresh character named Boochie, who’s already catching attention.
In one illustration shared by the editor, Boochie appears as a menacing skull character, looming over others with an intense vibe. This has sparked speculation among fans—could Boochie be the main villain of Furie’s new story? Given the artwork’s tone and fan theories, it seems likely that Boochie will play the antagonist, setting up an exciting conflict in Cortex Vortex.
Boochie first debuted in ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations launched by Furie in May 2023. Keep an eye out for more updates on this intriguing new chapter from Matt Furie!
This character is Matt Furie's Dream Persona (DP). His mysterious presence suggests that he could become a key figure in the story, possibly even a main character.
Economia del token di Boochie by Matt Furie (BOOCHIE): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token BOOCHIE che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token BOOCHIE possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di BOOCHIE, esplora il prezzo in tempo reale del token BOOCHIE!
Previsione prezzi di BOOCHIE
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi BOOCHIE? La nostra pagina di previsione dei prezzi di BOOCHIE combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy