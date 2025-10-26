Il prezzo in tempo reale di Boochie by Matt Furie oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BOOCHIE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BOOCHIE su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Boochie by Matt Furie oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BOOCHIE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BOOCHIE su MEXC ora.

Il prezzo in tempo reale di Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) è --. Nelle ultime 24 ore, BOOCHIE ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di BOOCHIE è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, BOOCHIE è variato del +0.01% nell'ultima ora, del -0.48% nelle 24 ore e del +0.18% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

L'attuale capitalizzazione di mercato di Boochie by Matt Furie è $ 159.86K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di BOOCHIE è 420.69T, con una fornitura totale di 420690000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 159.86K.

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Boochie by Matt Furie a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Boochie by Matt Furie in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Boochie by Matt Furie in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Boochie by Matt Furie in USD è stata di $ 0.

Che cos'è Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

Meet $BOOCHIE by Matt Furie, the latest confirmed character in Matt's new book "Cortex Vortex" plus his profile picture on X!

Matt Furie’s New Book: Meet Boochie in Cortex Vortex Matt Furie, the creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, as revealed by his editor, @beuys_on_sale_, on Instagram. The project introduces a fresh character named Boochie, who’s already catching attention.

In one illustration shared by the editor, Boochie appears as a menacing skull character, looming over others with an intense vibe. This has sparked speculation among fans—could Boochie be the main villain of Furie’s new story? Given the artwork’s tone and fan theories, it seems likely that Boochie will play the antagonist, setting up an exciting conflict in Cortex Vortex.

Boochie first debuted in ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations launched by Furie in May 2023. Keep an eye out for more updates on this intriguing new chapter from Matt Furie!

This character is Matt Furie's Dream Persona (DP). His mysterious presence suggests that he could become a key figure in the story, possibly even a main character.

Quanto vale oggi Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)?
Il prezzo in tempo reale di BOOCHIE in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da BOOCHIE in USD?
Il prezzo attuale di BOOCHIE in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Boochie by Matt Furie?
La capitalizzazione di mercato per BOOCHIE è $ 159.86K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di BOOCHIE?
La fornitura circolante di BOOCHIE è 420.69T USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di BOOCHIE?
BOOCHIE ha raggiunto un prezzo ATH di 0 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di BOOCHIE?
BOOCHIE ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di BOOCHIE?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per BOOCHIE è -- USD.
BOOCHIE salirà quest'anno?
BOOCHIE potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di BOOCHIE per un'analisi più approfondita.
I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

