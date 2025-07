Scopri informazioni chiave su Boo MirrorWorld (XBOO), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.

Informazioni su Boo MirrorWorld XBOO

Boo MirrorWorld (xBOO) are staked BOO tokens giving stakers compounding rewards from the SpookySwap DEX platform.

Sito web ufficiale: https://spookyswap.finance/pools