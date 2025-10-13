Economia del token e analisi del prezzo di BonkwifAmerica (BIF PARTY)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per BonkwifAmerica (BIF PARTY), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 4.90K $ 4.90K $ 4.90K Fornitura totale: $ 998.43M $ 998.43M $ 998.43M Fornitura circolante: $ 998.43M $ 998.43M $ 998.43M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 4.90K $ 4.90K $ 4.90K Massimo storico: $ 0.0000235 $ 0.0000235 $ 0.0000235 Minimo storico: $ 0.00000468 $ 0.00000468 $ 0.00000468 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0