Economia del token e analisi del prezzo di Bonk Staked SOL (BONKSOL)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Bonk Staked SOL (BONKSOL), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 33.27M $ 33.27M $ 33.27M Fornitura totale: $ 165.63K $ 165.63K $ 165.63K Fornitura circolante: $ 165.63K $ 165.63K $ 165.63K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 33.27M $ 33.27M $ 33.27M Massimo storico: $ 347.66 $ 347.66 $ 347.66 Minimo storico: $ 106.8 $ 106.8 $ 106.8 Prezzo attuale: $ 200.92 $ 200.92 $ 200.92