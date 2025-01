Che cos'è Boggy Coin (BOGGY)

Boggy was once a degen meme coin gambler. After this rug-pulled one too many times, he decided to take control by creating his own unique token. He create it with a philanthropic mission to aid others worldwide through it. Boggy will be creating several consistent streams of revenue through their youtube channel, merchandise and other projects. All projects created by Boggy will have part of it's revenue used to buyback Boggy tokens and consistently increase the value of our token with it.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Boggy Coin (BOGGY) Whitepaper Sito web ufficiale