Che cos'è Bodge (BODGE)

Bulked up for the long and heavy bull market run, it stands resilient and strong, proving to us that sometimes it's the round ones who can roll the furthest in the crypto world. The top dawg of the coming bullrun!

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Bodge (BODGE) Sito web ufficiale