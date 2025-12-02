Economia del token e analisi del prezzo di BNB Frog Inu (BNBFROG)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per BNB Frog Inu (BNBFROG), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Fornitura totale: $ 9,259,940,115,088.10T $ 9,259,940,115,088.10T $ 9,259,940,115,088.10T Fornitura circolante: $ 8,519,880,230,176.20T $ 8,519,880,230,176.20T $ 8,519,880,230,176.20T FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Massimo storico: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Minimo storico: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Prezzo attuale: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0