Economia del token e analisi del prezzo di Blurt (BLURT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Blurt (BLURT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 812.14K $ 812.14K $ 812.14K Fornitura totale: $ 596.81M $ 596.81M $ 596.81M Fornitura circolante: $ 596.81M $ 596.81M $ 596.81M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 812.61K $ 812.61K $ 812.61K Massimo storico: $ 0.116698 $ 0.116698 $ 0.116698 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00136159 $ 0.00136159 $ 0.00136159