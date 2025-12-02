Economia del token e analisi del prezzo di Blue Apu ($BAPU)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Blue Apu ($BAPU), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 5.97K $ 5.97K $ 5.97K Fornitura totale: $ 924.64M $ 924.64M $ 924.64M Fornitura circolante: $ 924.64M $ 924.64M $ 924.64M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 5.97K $ 5.97K $ 5.97K Massimo storico: $ 0.00019161 $ 0.00019161 $ 0.00019161 Minimo storico: $ 0.00000552 $ 0.00000552 $ 0.00000552 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0