Economia del token e analisi del prezzo di Blood Crystal (BC)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Blood Crystal (BC), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.49M Fornitura totale: $ 844.04M Fornitura circolante: $ 844.04M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.49M Massimo storico: $ 0.092679 Minimo storico: $ 0.00171519 Prezzo attuale: $ 0.00177257