Il prezzo in tempo reale di Blood Crystal oggi è 0.00291318 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BC a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BC su MEXC ora.

$0.00291318
$0.00291318
-1.10%1D
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
$ 0.00276696
$ 0.00276696
$ 0.0029914
$ 0.0029914
$ 0.00276696
$ 0.00276696

$ 0.0029914
$ 0.0029914

$ 0.092679
$ 0.092679

$ 0.00269582
$ 0.00269582

+0.20%

-1.14%

-20.11%

-20.11%

Il prezzo in tempo reale di Blood Crystal (BC) è $0.00291318. Nelle ultime 24 ore, BC ha oscillato tra un minimo di $ 0.00276696 e un massimo di $ 0.0029914, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di BC è $ 0.092679, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00269582.

In termini di performance a breve termine, BC è variato del +0.20% nell'ultima ora, del -1.14% nelle 24 ore e del -20.11% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

$ 2.46M
$ 2.46M

--
--

$ 2.46M
$ 2.46M

844.04M
844.04M

844,043,746.0000001
844,043,746.0000001

L'attuale capitalizzazione di mercato di Blood Crystal è $ 2.46M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di BC è 844.04M, con una fornitura totale di 844043746.0000001. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 2.46M.

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Blood Crystal a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Blood Crystal in USD è stata di $ -0.0021835111.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Blood Crystal in USD è stata di $ -0.0023448354.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Blood Crystal in USD è stata di $ -0.01534511056537243.

Oggi$ 0-1.14%
30 giorni$ -0.0021835111-74.95%
60 giorni$ -0.0023448354-80.49%
90 giorni$ -0.01534511056537243-84.04%

"Eternal Crypt - Wizardry BC -"" is a blockchain game that utilises the Wizardry IP, also known as the origin of RPGs, and uses the utility token Blood Crystal (BC token). In this game, players explore a dungeon called """"Dadoel's Hole"""" with up to 36 adventurers and aim for the abyss by devising party compositions and strategically training adventurers to defeat difficult enemies. By exploring, you can obtain BC tokens and treasure chests, and if you successfully open the treasure chests, you can obtain various items. This is a strategic game where you can enjoy both the easy-to-play game system that allows you to play in your spare time and the 'intelligence' that is unique to 'Wizardry'.

In this game, players form a party of adventurers and conquer dungeons. Adventurers come in five rarities: Common, Rare, Epic, Legendary, and Genesis. Rarities above Rare can be taken out of the game or bought and sold in the marketplace as NFT. To earn BC tokens, you basically need to own this adventurer NFT, form a party and play the game.

There are four races of adventurers - humans, elves, dwarves and felpers - and eight professions - warrior, monk, wizard, thief, priest, samurai, monarch and ninja - with different abilities based on race and profession, each with its own strengths and weaknesses. As a guild master, the player must form a party according to the situation and use their own strategy to progress through the dungeon, with the adventure rewards (BC tokens) varying according to how deep into the dungeon they can reach in one exploration. There are endless possibilities for party composition, and the adventure style varies depending on how you develop your skills and legacy items.

Click here to continue. https://docs.google.com/document/d/16oP0OCO6Tcypixuvi3gMTZg0mqtpmV8JDLHkI6SJeEY/edit?usp=sharing

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Quanto varrà Blood Crystal (BC) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Blood Crystal (BC) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Blood Crystal.

Controlla subito la previsione del prezzo di Blood Crystal!

Comprendere l'economia del token di Blood Crystal (BC) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token BC!

Il prezzo in tempo reale di BC in USD è 0.00291318 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Il prezzo attuale di BC in USD è $ 0.00291318. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
La capitalizzazione di mercato per BC è $ 2.46M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
La fornitura circolante di BC è 844.04M USD.
BC ha raggiunto un prezzo ATH di 0.092679 USD.
BC ha visto un prezzo ATL di 0.00269582 USD.
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per BC è -- USD.
BC potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di BC per un'analisi più approfondita.
Orario (UTC+8)TipoInformazioni
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

$111,439.88
$111,439.88

$3,949.38
$3,949.38

$0.05700
$0.05700

$7.4944
$7.4944

$194.67
$194.67

$111,439.88
$111,439.88

$3,949.38
$3,949.38

$2.6027
$2.6027

$194.67
$194.67

$0.19697
$0.19697

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.000000000000120
$0.000000000000120

$0.117500
$0.117500

$0.4875
$0.4875

$0.4875
$0.4875

$0.050849
$0.050849

$0.0000000000692
$0.0000000000692

$0.0000000000000000000165
$0.0000000000000000000165

$0.00004297
$0.00004297

