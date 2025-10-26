Il prezzo in tempo reale di BlockyBoy by Matt Furie oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BLOCKYBOY a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BLOCKYBOY su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di BlockyBoy by Matt Furie oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BLOCKYBOY a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BLOCKYBOY su MEXC ora.

Logo BlockyBoy by Matt Furie

Prezzo di BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in BLOCKYBOY:

$0.00056294
$0.00056294$0.00056294
+4.60%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:37:31 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00342977
$ 0.00342977$ 0.00342977

$ 0
$ 0$ 0

+2.66%

+4.77%

-66.52%

-66.52%

Il prezzo in tempo reale di BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) è --. Nelle ultime 24 ore, BLOCKYBOY ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di BLOCKYBOY è $ 0.00342977, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, BLOCKYBOY è variato del +2.66% nell'ultima ora, del +4.77% nelle 24 ore e del -66.52% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

$ 235.20K
$ 235.20K$ 235.20K

--
----

$ 235.20K
$ 235.20K$ 235.20K

420.69M
420.69M 420.69M

420,690,000.0
420,690,000.0 420,690,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di BlockyBoy by Matt Furie è $ 235.20K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di BLOCKYBOY è 420.69M, con una fornitura totale di 420690000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 235.20K.

Cronologia dei prezzi di BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di BlockyBoy by Matt Furie a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di BlockyBoy by Matt Furie in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di BlockyBoy by Matt Furie in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di BlockyBoy by Matt Furie in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+4.77%
30 giorni$ 0+159.78%
60 giorni$ 0-49.38%
90 giorni$ 0--

Che cos'è BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Blocky Boy wasn’t born to fit in—he was born to stand out. In a world of sleek logos, futuristic promises, and overpolished whitepapers, he arrived jagged, pixelated, and unapologetically rough around the edges. And that was his superpower.

While other tokens talked about “bridging finance” and “enterprise adoption,” Blocky Boy just kept stacking. Each block he placed wasn’t just another pixel—it was another meme, another inside joke, another piece of culture cemented forever on-chain. The higher he stacked, the stronger he became.

He wasn’t fast, but he was immovable. Scammers tried to rugpull in his presence, and their liquidity instantly froze, bricked over by his chunky fists. Influencers tried to spread FUD, but their words bounced right off his 8-bit armor. Blocky Boy wasn’t here to argue—he was here to block.

And the community loved it. Holders didn’t see him as just a meme; they saw him as a protector. A guardian of vibes. A living reminder that crypto didn’t have to be sleek to be strong—it just had to stack, one block at a time.

Legend says that whenever you see green candles that look like a perfect staircase, Blocky Boy is stacking himself higher. And when the market dips? He doesn’t fall—he just builds a stronger foundation.

Blocky Boy isn’t promising to change the world. He’s promising to block, stack, and vibe—forever.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Previsione del prezzo di BlockyBoy by Matt Furie (USD)

Quanto varrà BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per BlockyBoy by Matt Furie.

Controlla subito la previsione del prezzo di BlockyBoy by Matt Furie!

BLOCKYBOY in valute locali

Economia del token di BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Comprendere l'economia del token di BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token BLOCKYBOY!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Quanto vale oggi BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)?
Il prezzo in tempo reale di BLOCKYBOY in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da BLOCKYBOY in USD?
Il prezzo attuale di BLOCKYBOY in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di BlockyBoy by Matt Furie?
La capitalizzazione di mercato per BLOCKYBOY è $ 235.20K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di BLOCKYBOY?
La fornitura circolante di BLOCKYBOY è 420.69M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di BLOCKYBOY?
BLOCKYBOY ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00342977 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di BLOCKYBOY?
BLOCKYBOY ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di BLOCKYBOY?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per BLOCKYBOY è -- USD.
BLOCKYBOY salirà quest'anno?
BLOCKYBOY potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di BLOCKYBOY per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:37:31 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

