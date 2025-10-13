Economia del token di Blazr (BLAZR)
Informazioni su Blazr BLAZR
Blazr is a Chrome extension designed to simplify the process of launching and managing Solana-based tokens. The project provides users with an intuitive interface to create new tokens, manage their digital assets, and monitor their portfolios directly from their browser. Blazr integrates wallet management, real-time SOL balance tracking, and responsive design to ensure accessibility across devices. Built with React, TypeScript, and TailwindCSS, the extension aims to lower the barrier to entry for individuals and projects seeking to participate in the Solana ecosystem. By offering a seamless experience for token creation and management, Blazr empowers users to engage with decentralized finance, community governance, and digital asset innovation on Solana.
Economia del token di Blazr (BLAZR): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Blazr (BLAZR) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token BLAZR che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token BLAZR possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di BLAZR, esplora il prezzo in tempo reale del token BLAZR!
