Che cos'è BitcoinPoW (BTCW)

BitcoinPoW Brings Satoshi's vision back to life with a one node equals one vote system. This is accomplished by transitioning to a Proof-of-Work (PoW) Proof-of-Transactions (PoT) algorithm that does work using transactions. Mining pools are forced out of participation; this makes Bitcoin much more decentralized.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!