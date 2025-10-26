Prezzo di Bitcoin Limited Edition (BTCLE)
Il prezzo in tempo reale di Bitcoin Limited Edition (BTCLE) è $130.79. Nelle ultime 24 ore, BTCLE ha oscillato tra un minimo di $ 130.63 e un massimo di $ 132.26, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di BTCLE è $ 137.88, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 125.09.
In termini di performance a breve termine, BTCLE è variato del -0.03% nell'ultima ora, del -0.58% nelle 24 ore e del -2.18% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.
L'attuale capitalizzazione di mercato di Bitcoin Limited Edition è $ 26.35M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di BTCLE è 200.28K, con una fornitura totale di 210000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 27.63M.
Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Bitcoin Limited Edition a USD è stata $ -0.7641041240009.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Bitcoin Limited Edition in USD è stata di $ +4.7369914570.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Bitcoin Limited Edition in USD è stata di $ +3.0257743340.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Bitcoin Limited Edition in USD è stata di $ 0.
|Periodo
|Variazione (USD)
|Variazione (%)
|Oggi
|$ -0.7641041240009
|-0.58%
|30 giorni
|$ +4.7369914570
|+3.62%
|60 giorni
|$ +3.0257743340
|+2.31%
|90 giorni
|$ 0
|--
About BTCLE
What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy.
Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE
Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years
Tokenomics & Liquidity
BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks.
Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust.
Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure.
Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control.
This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.
