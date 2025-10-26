Il prezzo in tempo reale di Bitcoin Limited Edition oggi è 130.79 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BTCLE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BTCLE su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Bitcoin Limited Edition oggi è 130.79 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BTCLE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BTCLE su MEXC ora.

Prezzo di Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in BTCLE:

$130.79
-0.50%1D
-0.50%1D
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
Grafico dei prezzi in tempo reale di Bitcoin Limited Edition (BTCLE)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:51:11 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Bitcoin Limited Edition (BTCLE) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 130.63
$ 130.63$ 130.63
Min sulle 24h
$ 132.26
$ 132.26$ 132.26
Max sulle 24h

$ 130.63
$ 130.63$ 130.63

$ 132.26
$ 132.26$ 132.26

$ 137.88
$ 137.88$ 137.88

$ 125.09
$ 125.09$ 125.09

-0.03%

-0.58%

-2.18%

-2.18%

Il prezzo in tempo reale di Bitcoin Limited Edition (BTCLE) è $130.79. Nelle ultime 24 ore, BTCLE ha oscillato tra un minimo di $ 130.63 e un massimo di $ 132.26, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di BTCLE è $ 137.88, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 125.09.

In termini di performance a breve termine, BTCLE è variato del -0.03% nell'ultima ora, del -0.58% nelle 24 ore e del -2.18% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

$ 26.35M
$ 26.35M$ 26.35M

--
----

$ 27.63M
$ 27.63M$ 27.63M

200.28K
200.28K 200.28K

210,000.0
210,000.0 210,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di Bitcoin Limited Edition è $ 26.35M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di BTCLE è 200.28K, con una fornitura totale di 210000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 27.63M.

Cronologia dei prezzi di Bitcoin Limited Edition (BTCLE) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Bitcoin Limited Edition a USD è stata $ -0.7641041240009.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Bitcoin Limited Edition in USD è stata di $ +4.7369914570.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Bitcoin Limited Edition in USD è stata di $ +3.0257743340.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Bitcoin Limited Edition in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.7641041240009-0.58%
30 giorni$ +4.7369914570+3.62%
60 giorni$ +3.0257743340+2.31%
90 giorni$ 0--

Che cos'è Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

About BTCLE

What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy.

Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE

Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years

Tokenomics & Liquidity

BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks.

Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust.

Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure.

Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control.

This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Previsione del prezzo di Bitcoin Limited Edition (USD)

Quanto varrà Bitcoin Limited Edition (BTCLE) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Bitcoin Limited Edition (BTCLE) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Bitcoin Limited Edition.

Controlla subito la previsione del prezzo di Bitcoin Limited Edition!

BTCLE in valute locali

Economia del token di Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Comprendere l'economia del token di Bitcoin Limited Edition (BTCLE) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token BTCLE!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Quanto vale oggi Bitcoin Limited Edition (BTCLE)?
Il prezzo in tempo reale di BTCLE in USD è 130.79 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da BTCLE in USD?
Il prezzo attuale di BTCLE in USD è $ 130.79. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Bitcoin Limited Edition?
La capitalizzazione di mercato per BTCLE è $ 26.35M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di BTCLE?
La fornitura circolante di BTCLE è 200.28K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di BTCLE?
BTCLE ha raggiunto un prezzo ATH di 137.88 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di BTCLE?
BTCLE ha visto un prezzo ATL di 125.09 USD.
Qual è il volume di trading di BTCLE?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per BTCLE è -- USD.
BTCLE salirà quest'anno?
BTCLE potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di BTCLE per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:51:11 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

