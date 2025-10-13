Economia del token e analisi del prezzo di Bitcoin Bob (₿O₿)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Bitcoin Bob (₿O₿), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 9.46K Fornitura totale: $ 21.00M Fornitura circolante: $ 21.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 9.46K Massimo storico: $ 0.03776657 Minimo storico: $ 0 Prezzo attuale: $ 0.0004507