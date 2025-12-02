Economia del token e analisi del prezzo di Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Berkshire Hathaway xStock (BRK.BX), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 821.87K $ 821.87K $ 821.87K Fornitura totale: $ 43.20K $ 43.20K $ 43.20K Fornitura circolante: $ 1.59K $ 1.59K $ 1.59K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 22.28M $ 22.28M $ 22.28M Massimo storico: $ 546.27 $ 546.27 $ 546.27 Minimo storico: $ 477.38 $ 477.38 $ 477.38 Prezzo attuale: $ 515.75 $ 515.75 $ 515.75