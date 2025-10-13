Economia del token e analisi del prezzo di BeraFi (BERAFI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per BeraFi (BERAFI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 5.74K $ 5.74K $ 5.74K Fornitura totale: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Fornitura circolante: $ 178.06M $ 178.06M $ 178.06M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 25.78K $ 25.78K $ 25.78K Massimo storico: $ 0.00315972 $ 0.00315972 $ 0.00315972 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0